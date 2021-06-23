Блогер Марьяна Ро вслед за своим возлюбленным рэпером Face дала интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону, в котором в том числе ответила на вопрос о том, как она относится к происходящему между Россией и Украиной. Видео вышло на YouTube 22 июня

«Очень грустно, потому что у меня есть и украинские корни, и русские. У меня родственники в Стрыю, во Львове, поэтому очень… я прям злюсь, когда меня на границе допрашивают, а зачем, а куда, есть ли у нас родственники. Я говорю: да, конечно, есть! Вы что, я сейчас тете Гале позвоню! Они видят паспорт русский и бычат, что вы на меня бычите, я своя», — сказала Ро.

«Посмотрел в глаза»: в Киеве рассекретили «старушку-попрошайку» © Telegram-канал "Киев сейчас"

«Ну что-то они не поделили там, я в это как бы не особо хочу внедряться, оно мне не совсем нужно, просто обидно, что все так», — ответила блогерша.

Уже после интервью Ро опубликовала пост, где заявила, что разочарована работой с представителем украинских СМИ Гордоном.

«Да, я совсем не ожидала, что такой "качественный" журналист с такой прекрасной репутацией опустится так низко. Я открываю YouTube и вижу в названии интервью такие слова как "Девушка Ивангая и Фейса, драки и секс". Да, вот как меня представил Дмитрий Гордон в своем интервью. Вот такого сексистского, желтого и унизительного описания я удостоилась», — написала она.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: ОДЕССКАЯ БАРБИ ЗАЯВИЛА, ЧТО ВИКИПЕДИЯ ВРЕТ О ЕЕ ВОЗРАСТЕ.

Уроженке Южно-Сахалинска Марьяне Ро 21 год, с 2014 по 2016 год встречалась с коллегой по цеху Ивангаем, осенью 2017-го стало известно о ее новом романе с рэпером Face. Летом 2020-го Ро сделала каминг-аут, признавшись, что является пансексуалкой, то есть человеком, который способен испытывать романтическое и сексуальное влечение к людям вне зависимости от биологического пола, гендера и гендерной самоидентификации.