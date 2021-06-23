В Википедии написано, что Лукьянова родилась 23 августа 1985 года, а значит блогерше должно было исполниться 36 лет.
«Сегодня шикарнейший, мощнейший день + мой день рождения, хотя мало кто об этом знает в Интернете, благодаря моим хейтерам, которые подписали в Википедии чужую дату рождения, а не только год. Но все же мне удалось, с трудом, провести этот день как я хотела. А мощнейший он еще и потому, что это день летнего солнцестояния, один из главных праздников Атлантиды!» — рассказала блогерша.
И если свой возраст она не назвала, то точную цифру, сколько весит в килограммах озвучила, заявив, что сейчас ее вес составляет 41 килограмм, что подписчики сочли очередной сильно приукрашенной информацией от Барби.
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Валерии Лукьяновой приписывают множество пластических операций, благодаря которым она стала похожа на куклу Барби. Сама блогерша эту информацию отрицает, заявляя, что сделана у нее только грудь, и то только затем, чтобы уравновесить фигуру.
Девушка проповедует идеи вечной жизни, отказа от пищи и пропагандирует спорт. Совсем недавно блогерша призналась, что нарочно ведет себя глупо.