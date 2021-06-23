Украинская блогерша, известная как одесская Барби, Валерия Лукьянова заявила в Instagram, что планирует жить еще как минимум тысячу лет. В понедельник, 21 июня, она отпраздновала очередной день рождения, правда сколько ей исполнилось - не уточнила, но зато раскритиковала страницу Википедии себе посвященную, заявив, что там в дате ее рождения ошибка

Внучка Ротару бросила Нью-Йорк ради танца на выступлении брата в Киеве © София Евдокименко/Инстаграм

«Сегодня шикарнейший, мощнейший день + мой день рождения, хотя мало кто об этом знает в Интернете, благодаря моим хейтерам, которые подписали в Википедии чужую дату рождения, а не только год. Но все же мне удалось, с трудом, провести этот день как я хотела. А мощнейший он еще и потому, что это день летнего солнцестояния, один из главных праздников Атлантиды!» — рассказала блогерша.

И если свой возраст она не назвала, то точную цифру, сколько весит в килограммах озвучила, заявив, что сейчас ее вес составляет 41 килограмм, что подписчики сочли очередной сильно приукрашенной информацией от Барби.

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Валерии Лукьяновой приписывают множество пластических операций, благодаря которым она стала похожа на куклу Барби. Сама блогерша эту информацию отрицает, заявляя, что сделана у нее только грудь, и то только затем, чтобы уравновесить фигуру.

Девушка проповедует идеи вечной жизни, отказа от пищи и пропагандирует спорт. Совсем недавно блогерша призналась, что нарочно ведет себя глупо.