Минимальная средневзвешенная заработная плата в 2022 году вырастет на 8,4% до 6550 гривен (около 16 тысяч рублей). Соответствующие данные содержит Прогноз экономического и социального развития Украины на 2022-2024 годы, который 22 июня был обнародован на сайте Минэкономики

Кабмин планирует крайне незначительное повышение минимальной зарплаты — на 50 гривен (около 150 рублей) на следующий год, поскольку в законе о госбюджете заложено повышение минимальной зарплаты до 6500 гривен с 1 декабря 2021 года.

Хотят нерусские войны? Украинизация - значит нищета © CC0, Pixabay

В дальнейшем запланирован рост «минималки» вырастет на 9,6% до 7176 гривен (около 18 тысяч рублей) в 2023 году и на 6,8% до 7665 гривен (более 19 тысяч рублей) в 2024 году.

В настоящее время месячная минимальная зарплата на Украине составляет 6 тыс. грн (около 15 тысяч рублей).