Кабмин планирует крайне незначительное повышение минимальной зарплаты — на 50 гривен (около 150 рублей) на следующий год, поскольку в законе о госбюджете заложено повышение минимальной зарплаты до 6500 гривен с 1 декабря 2021 года.
Согласно документу, в 2021 году средневзвешенная минимальная зарплата вырастет на 25,5% до 6042 гривен (около 15 тысяч рублей).
В дальнейшем запланирован рост «минималки» вырастет на 9,6% до 7176 гривен (около 18 тысяч рублей) в 2023 году и на 6,8% до 7665 гривен (более 19 тысяч рублей) в 2024 году.
В настоящее время месячная минимальная зарплата на Украине составляет 6 тыс. грн (около 15 тысяч рублей).