Депутат Рады от «Европейской солидарности» Алексей Гончаренко обратился в УЕФА с просьбой перенести матчи Евро-2020 из Санкт-Петербурга в связи с новой волной коронавируса в России. Об этом 22 июня он написал в Facebook

«Санкт-Петербург является одним из принимающих городов футбольного чемпионата Евро-2020… Несмотря на то, что существенное ухудшение эпидемиологической ситуации в России представляет угрозу жизни болельщиков и участников футбольного чемпионата Евро-2020, прошу рассмотреть возможность перенести матчи из Санкт-Петербурга в другие города», — говорится в сообщении.

Новый закон: Гончаренко предложил сажать за антивоенные и антибандеровские настроения © Facebook, Верховна Рада України

В связи с распространением коронавируса в России 17 июня в Санкт-Петербурге ввели новые ограничительные меры.