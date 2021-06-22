«Санкт-Петербург является одним из принимающих городов футбольного чемпионата Евро-2020… Несмотря на то, что существенное ухудшение эпидемиологической ситуации в России представляет угрозу жизни болельщиков и участников футбольного чемпионата Евро-2020, прошу рассмотреть возможность перенести матчи из Санкт-Петербурга в другие города», — говорится в сообщении.
На стадионе «Санкт-Петербург» должны пройти еще два матча чемпионата: 23 июня — группа Е: Швеция — Польша и 2 июля — 1/4 финала: победитель матча 6 — победитель матча 5.
В связи с распространением коронавируса в России 17 июня в Санкт-Петербурге ввели новые ограничительные меры.