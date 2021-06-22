«Мы начинаем общенациональную программу президента «Здоровая Украина»… Программа направлена на все возрастные категории и группы нашего населения и нацелена на достижение одной главной цели, которая одной фразой звучит так: украинцы должны жить дольше», — заявил Зеленский.
По его словам, средняя продолжительность жизни в стране составляет 72 года. Показатель Зеленский назвал неутешительным. Также он отметил, что численность населения Украины уменьшается с каждым годом.
Кроме того, Зеленский отметил, что на Украине «здоровье и активный образ жизни должны быть популярны и стать неотъемлемой частью жизни всего общества».
Поэтому первой составляющей программы «Здоровая Украина» должна стать модель здоровой школы. Это реформа школьного питания, популяризация спортивных секций, новые онлайн-приложения и новая концепция уроков физкультуры.
Ранее на форуме Зеленский заявил, что в текущем году на Украине запустят проект, который предусматривает строительство больниц нового формата, которые будут соответствовать уровню европейских клиник.