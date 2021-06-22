Делегация РФ в ПАСЕ требует рассмотрения вопроса о поставках воды в Крым и санкциях против депутата Верховной Рады от «Оппозиционной платформы - За жизнь» (ОПЗЖ) Виктора Медведчука. Об этом член украинской делегации в ПАСЕ Алексей Гончаренко сообщил в своем Telegram-канале 21 июня

Гончаренко придется помолчать в ПАСЕ три месяца © РИА Новости, Доминик Бутен / Перейти в фотобанк словам, глава российской делегации в ПАСЕ Петр Толстой обвинил Украину в том, что перекрытие воды из Днепра для Крыма — это коллективное наказание крымчан за их политическую позицию. Также представитель России требует рассмотреть вопрос введения санкций против Медведчука и его телеканалов, называя такое решение украинской власти наступлением на свободу слова.

Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной, территорией.

Ранее Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через идущий от Днепра Северо-Крымский канал. Однако после референдума подача воды по каналу в республику была полностью прекращена в одностороннем порядке. Вопрос водоснабжения решался за счет добычи воды из подземных источников и водохранилищ естественного наполнения, которые за последний год существенно обмелели из-за малого количества осадков.

Из-за дефицита воды в ряде районов Крыма введена режимная подача воды в дома, водоснабжение Симферополя в основном переориентировано на артезианские источники. Правительством РФ подготовлен комплексный план по обеспечению надежного водоснабжения полуострова.