Владельцы отелей на побережье в Одессе завышают этим летом цены после прошлогоднего карантина. Об этом сообщает «Обозреватель» 21 июня

Кулеба сказал, где летом ждут граждан Украины кроме Турции © Facebook, Dmytro Kuleba

В Затоке можно сэкономить — цена на двухместное жилье начинается от 1000 грн, здесь также придется готовить самостоятельно и делить удобства с другими туристами.

«Море у нас еще прохладное. На самом деле сезон в Одессе и области начнется с июля и закончится уже в начале сентября. Поэтому каждый старается заработать как может. Не все же могут лететь в Турцию и Египет», — сказала хозяйка апартаментов в Затоке.

Туристы при деньгах могут выбрать отдых в 3-4-звездочных отелях, придется потратить на отдых от 7000 грн в Одессе и от 4000 грн в Затоке. В апартаментах будет кондиционер, санузел и Wi-Fi, также в стоимость обычно включен завтрак.

При этом отдых в Турции в 3-4-звездочной гостинице «все включено» обойдется в 3500—8000 грн на двоих, плюс стоимость авиабилета и расходы на ПЦР-тест.