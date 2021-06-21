Популярные курорты — Одесса и Затока. Минимальная цена на жилье в Одессе за две ночи оставит 1500 грн. Из минусов: один санузел в коридоре на несколько комнат, вентиляторы вместо кондиционеров, отсутствие завтрака.
В Затоке можно сэкономить — цена на двухместное жилье начинается от 1000 грн, здесь также придется готовить самостоятельно и делить удобства с другими туристами.
«Море у нас еще прохладное. На самом деле сезон в Одессе и области начнется с июля и закончится уже в начале сентября. Поэтому каждый старается заработать как может. Не все же могут лететь в Турцию и Египет», — сказала хозяйка апартаментов в Затоке.
Туристы при деньгах могут выбрать отдых в 3-4-звездочных отелях, придется потратить на отдых от 7000 грн в Одессе и от 4000 грн в Затоке. В апартаментах будет кондиционер, санузел и Wi-Fi, также в стоимость обычно включен завтрак.
При этом отдых в Турции в 3-4-звездочной гостинице «все включено» обойдется в 3500—8000 грн на двоих, плюс стоимость авиабилета и расходы на ПЦР-тест.