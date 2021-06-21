Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба ожидает от НАТО «четкий список» реформ для вступления в альянс. Об этом он заявил 20 июня в интервью агентству Anadolu

Разумков сказал, когда Украина может вступить в НАТО © Facebook, Верховна Рада України потребовал Кулеба.

По его словам, Североатлантический альянс ничего не сделал с 2008 года для того, чтобы Украина могла стать его членом. Он отметил, что хотя президент США Джо Байден неоднократно говорил, что Украина станет членом блока, однако до сих пор не было ни единого намека на сроки принятия страны в НАТО.

В июне страны НАТО подтвердили намерение принять Украину и Грузию в альянс. Американский президент среди условий членства Киева назвал решение проблемы коррупции. При этом Байден не стал увязывать урегулирование конфликта в Донбассе с членством в блоке.