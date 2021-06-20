Глава Счетной палаты Украины Валерий Пацкан сообщил, что за год объем государственного и гарантированного государством долга увеличился на 28%, август станет критическим для страны, сообщает интернет-издание «Обозреватель» 20 июня

Пацкан уточнил, что объем госдолга достиг 2,5 трлн грн ($92 млрд), на его обслуживание и погашение в текущем году выделено 512 млрд грн ($19 млрд) — это треть расходов украинского госбюджета.

С учетом того, что, согласно официальным данным, на Украине сейчас проживает 41,5 млн человек, каждый украинец должен государству примерно 61 тыс. грн ($2250).

«Задумайтесь, фактически каждый украинец имеет 61 тысячу гривен долга. За его обслуживание и погашение каждый из нас заплатил в прошлом году 12,3 тыс. гривен», — сказал Пацкан.

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Он также отметил, что власти не применяют ограничительные нормы Бюджетного кодекса касательно госдолга, что ухудшает основные показатели долговой безопасности государства.

При этом, по его словам, киевскому режиму становится все труднее привлекать деньги на приемлемых условиях, хотя страна крайне нуждается во внешних займах под низкий процент для преодоления бюджетных и финансовых проблем.