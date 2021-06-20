Украинские олигархи разные. Сегодня трудно представить, чтобы тот же Игорь Коломойский пошел на союз с Россией с целью избавить страну от диктата со стороны США. Об этом рассказал директор аналитического центра «Третий сектор» Андрей Золотарев в интервью изданию Украина.ру

Блицопрос: Андрей Золотарев о встрече Путина и Байдена в контексте Украины © Facebook, Золотарев Андрей Алексей Данилов ранее заявил, что на Украине по поручению президента готовится закон об олигархах, и к таковым хотят отнести 13 человек. В то же время высказывается мнение, что в случае раскулачивания олигархов Украина окончательно потеряет свой суверенитет и что транснациональные корпорации (ТНК) будут для этой страны большим злом.

Эксперт отметил, что тот же Виктор Пинчук, который является одним из спонсоров Демократической партии США, длительное время продавал и трубы, и колеса в РФ, но в качестве такого заговорщика, играющего с Кремлем, его представить сложно.

«Более того, он, наверное, уже напевает: «А я уеду жить в Лондон». Там, очевидно, готовится посадочная площадка. Потихоньку сворачивает политическую бизнес-активность в Украине. Ахметов — тут вопрос сложный, за него не готов говорить особо», — рассуждает Золотарев.

Вся проблема состоит в том, что деньги и активы украинских олигархов хранятся не в рублях и не в России, а в Великобритании, на Лазурном берегу и в долларах, добавил политолог.

Если бы в свое время тот же Янукович или Порошенко приняли пресловутый закон о налоге на выведенный капитал, немножечко ударить по возможностям украинской офшорной аристократии, но сейчас возможности влияния Соединенных Штатов на украинских олигархов по определению куда лучше, заключил собеседник издания.

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