Мир сильно изменился, и в реалиях этого мира Соединенным Штатам придется идти на компромисс с Россией. Возможно, уступая что-то, чтобы не потерять больше, рассказал украинский политолог и политтехнолог Андрей Золотарёв

Блицопрос: Андрей Золотарев про интервью Путина об Украине © Facebook, Золотарев Андрей



— Андрей Владимирович, на ваш взгляд, почему состоялся телефонный разговор Джо Байдена с Владимиром Зеленским?



— Думаю, здесь переплелось много факторов.

Накануне мы видели публикацию в доселе авторитетном и рукопожатном издании Axios, где появился материал о том, что встречи Байдена и Зеленского не будет, так как последний уволил Коболева. Но у меня сразу родилось несколько вопросов: неужели персона Коболева столь весома, что может стать фактором двухсторонних отношений?

Скорее, дело в том, что американским медиа «джинса» тоже не чужда. Там тоже появляется заказуха. Этим цивилизованно занимаются лоббисты на Капитолийском холме. Но делают это открыто, платя налоги в американскую казну, и, собственно, за деньги «Нафтогаза» через какие-то прокладки и была нанята лоббистская фирма, еще когда зашаталось кресло под господином Коболевым. Реалии Украины: за деньги украинских бабушек и дедушек, с которых содрали три шкуры, пиарят себя в США, подогревают вес своей фигуры.

Но вернемся к нашей теме. Для меня показательным моментом является то, что в команде Байдена идет очевидная внутренняя конкуренция за право контролировать внешнеполитический курс. С одной стороны, Керри, и я предполагаю его давние связи и даже дружбу с Лавровым, то, что он продавил встречу в Женеве, это от него исходит, поскольку Керри представляет ту линию истеблишмента и демократов, которая выступает за более компромиссные позиции в отношениях с Россией и более мягкую линию.

Более жесткую позицию занимают господин Блинкен и примкнувшая к нему госпожа Нуланд.

— А для чего Байдену и Зеленскому общаться по телефону перед встречей с Байдена с Путиным?

— Очевидно, в интересах той группы — показать ее влияние, значимость. И, собственно, не дать, чтобы все прошло по сценарию конкурирующей стороны. Поэтому и состоялся довольно странный звонок.

Золотарев: Какие возможны компромиссы по Украине на саммите Байдена и Путина? © Скриншот из видео Украина.ру — Чего на Украине ожидают от встречи Байдена и Путина?

— В эфирах и ток-шоу обсуждается — продаст или не продаст Байден Украину? Но не стоит переоценивать влияние США. Штаты контролируют очень многие вещи в Украине, но говорить о том, что они способны взять, развернуть, запаковать, как говорится, берите, Владимир Владимирович, — нет. И пока я не вижу предпосылок того, что Соединенные Штаты сворачивают свою активность в Украине.

Более того, даже в разговоре Байдена с Зеленским, если отталкиваться от официоза, обсуждалось, зачем нужна судебная реформа американцам, — наверное, исходя из того, что их крайне не удовлетворил эксперимент с антикоррупционной вертикалью, они хотят положить свою руку, контролировать и судебную ветвь власти. То есть антикоррупционная вертикаль не продемонстрировала должную эффективность и влиятельность в украинских реалиях. Не сработала. Теперь хотят еще антиолигархический дискурс.

Но я уже говорил еще в начале года, что это будет год схватки заокеанского Чужого с украинским олигархическим Хищником.

— А могут украинские олигархи пойти на союз с Россией, начать договариваться, чтобы вместе побороть американское влияние?

— Я себе с трудом представляю Коломойского, который пойдет на союз с Россией.

Украинские олигархи разные. Пинчук — один из спонсоров Демократической партии Соединенных Штатов Америки, но уже давным-давно он божий человек, гражданин мира. Несмотря на то что он длительное время продавал и трубы, и колеса в РФ, но в качестве такого заговорщика, играющего с Кремлем, я его не представляю. Более того, он, наверное, уже напевает: «А я уеду жить в Лондон». Там, очевидно, готовится посадочная площадка. Потихоньку сворачивает политическую бизнес-активность в Украине.

Ахметов — тут вопрос сложный, за него не готов говорить особо. Понимаете, проблема-то в чем? Потому что не в России, как говорится, хранятся деньги и находятся активы, семейные поместья украинских олигархов. Они там — у многих за океаном, в Британии, на Лазурном берегу, но деньги-то в основном в долларах.

Если бы в свое время, допустим, тот же Янукович или Порошенко приняли пресловутый закон о налоге на выведенный капитал, немножечко ударить по возможностям нашей офшорной аристократии, — может быть, как-то было бы по-другому. А так, во всяком случае, возможности влияния Соединенных Штатов на украинских олигархов по определению куда лучше.

Золотарев сказал, что хорошего Байден может предложить России, чтобы отвадить ее от Китая © РИА Новости, Александр Вильф / Перейти в фотобанк — А по вашим прогнозам, будут ли обсуждать Путин с Байденом Украину? И если да, то о чем будут говорить?



— Я думаю, все опять же сведется к Минским договоренностям. Путин прекрасно даст понять, что есть только один вариант выполнения Украиной «Минска», в противном случае, как говорится, ситуация будет заморожена.

Но как раз демократы, команда Блинкена, та же Нуланд, я уже говорил, — вполне последствием этой встречи может стать более жесткий прессинг Киева как раз на выполнение части Минских договоренностей. Возможно, попытаются это продать, поскольку все-таки класс дипломатии в Москве будет повыше, чем в матери городов русских.

— Если все-таки Байден предложит выполнение Украиной Минских соглашений, чего он потребует от России?

— Стратегическая цель — и, собственно, об этом не только я говорю — не допустить дальнейшего сближения России с Китаем. С Большой Евразией Вашингтону тягаться будет очень сложно. Он же не в тех кондициях, в которых он находился в начале нулевых. И Байден это прекрасно понимает.

Поэтому я думаю, что глобальная, стратегическая цель — договоренности по стратегическим вооружениям, для Байдена это конек еще с конца семидесятых годов, когда он впервые приезжал в Советский Союз. Разрядка, ограничения стратегических вооружений — это его любимая тема. И, возможно, Афганистан, ведь Соединенным Штатам важно контролируемо уйти оттуда, не бежать. А помочь им в этом может именно Россия.

В целом, мир изменился, и в реалиях этого мира Соединенным Штатам придется-таки идти на компромисс. Возможно, уступая что-то, чтобы не потерять больше.