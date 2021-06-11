Блицопрос: Андрей Золотарев про интервью Путина об Украине
Блицопрос: Андрей Золотарев про интервью Путина об Украине
© Facebook, Золотарев Андрей
Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру.

— Андрей Владимирович, на ваш взгляд, почему состоялся телефонный разговор Джо Байдена с Владимиром Зеленским?

— Думаю, здесь переплелось много факторов.

Накануне мы видели публикацию в доселе авторитетном и рукопожатном издании Axios, где появился материал о том, что встречи Байдена и Зеленского не будет, так как последний уволил Коболева. Но у меня сразу родилось несколько вопросов: неужели персона Коболева столь весома, что может стать фактором двухсторонних отношений?

Скорее, дело в том, что американским медиа «джинса» тоже не чужда. Там тоже появляется заказуха. Этим цивилизованно занимаются лоббисты на Капитолийском холме. Но делают это открыто, платя налоги в американскую казну, и, собственно, за деньги «Нафтогаза» через какие-то прокладки и была нанята лоббистская фирма, еще когда зашаталось кресло под господином Коболевым. Реалии Украины: за деньги украинских бабушек и дедушек, с которых содрали три шкуры, пиарят себя в США, подогревают вес своей фигуры.

Но вернемся к нашей теме. Для меня показательным моментом является то, что в команде Байдена идет очевидная внутренняя конкуренция за право контролировать внешнеполитический курс. С одной стороны, Керри, и я предполагаю его давние связи и даже дружбу с Лавровым, то, что он продавил встречу в Женеве, это от него исходит, поскольку Керри представляет ту линию истеблишмента и демократов, которая выступает за более компромиссные позиции в отношениях с Россией и более мягкую линию.

Более жесткую позицию занимают господин Блинкен и примкнувшая к нему госпожа Нуланд.

 — А для чего Байдену и Зеленскому общаться по телефону перед встречей с Байдена с Путиным?

— Очевидно, в интересах той группы — показать ее влияние, значимость. И, собственно, не дать, чтобы все прошло по сценарию конкурирующей стороны. Поэтому  и состоялся довольно странный звонок.

Золотарев: Какие возможны компромиссы по Украине на саммите Байдена и Путина?
Золотарев: Какие возможны компромиссы по Украине на саммите Байдена и Путина?
© Скриншот из видео Украина.ру
— Чего на Украине ожидают от встречи Байдена и Путина?

— В эфирах и ток-шоу обсуждается — продаст или не продаст Байден Украину? Но не стоит переоценивать влияние США. Штаты контролируют очень многие вещи в Украине, но говорить о том, что они способны взять, развернуть, запаковать, как говорится, берите, Владимир Владимирович, — нет. И пока я не вижу предпосылок того, что Соединенные Штаты сворачивают свою активность в Украине.

Более того, даже в разговоре Байдена с Зеленским, если отталкиваться от официоза, обсуждалось, зачем нужна судебная реформа американцам, — наверное, исходя из того, что их крайне не удовлетворил эксперимент с антикоррупционной вертикалью, они хотят положить свою руку, контролировать и судебную ветвь власти. То есть антикоррупционная вертикаль не продемонстрировала должную эффективность и влиятельность в украинских реалиях. Не сработала. Теперь хотят еще антиолигархический дискурс.

Но я уже говорил еще в начале года, что это будет год схватки заокеанского Чужого с украинским олигархическим Хищником.

 — А могут украинские олигархи пойти на союз с Россией, начать договариваться, чтобы вместе побороть американское влияние?

— Я себе с трудом представляю Коломойского, который пойдет на союз с Россией. 

Украинские олигархи разные. Пинчук — один из спонсоров Демократической партии Соединенных Штатов Америки, но уже давным-давно он божий человек, гражданин мира. Несмотря на то что он длительное время продавал и трубы, и колеса в РФ, но в качестве такого заговорщика, играющего с Кремлем, я его не представляю. Более того, он, наверное, уже напевает: «А я уеду жить в Лондон». Там, очевидно, готовится посадочная площадка. Потихоньку сворачивает политическую бизнес-активность в Украине.

Ахметов — тут вопрос сложный, за него не готов говорить особо. Понимаете, проблема-то в чем? Потому что не в России, как говорится, хранятся деньги и находятся активы, семейные поместья украинских олигархов. Они там — у многих за океаном, в Британии, на Лазурном берегу, но деньги-то в основном в долларах.

Если бы в свое время, допустим, тот же Янукович или Порошенко приняли пресловутый закон о налоге на выведенный капитал, немножечко ударить по возможностям нашей офшорной аристократии, — может быть, как-то было бы по-другому. А так, во всяком случае, возможности влияния Соединенных Штатов на украинских олигархов по определению куда лучше.

Золотарев сказал, что хорошего Байден может предложить России, чтобы отвадить ее от Китая
Золотарев сказал, что хорошего Байден может предложить России, чтобы отвадить ее от Китая
© РИА Новости, Александр Вильф / Перейти в фотобанк
— А по вашим прогнозам, будут ли обсуждать Путин с Байденом Украину? И если да, то о чем будут говорить?

— Я думаю, все опять же сведется к Минским договоренностям. Путин прекрасно даст понять, что есть только один вариант выполнения Украиной «Минска», в противном случае, как говорится, ситуация будет заморожена.

Но как раз демократы, команда Блинкена, та же Нуланд, я уже говорил, — вполне последствием этой встречи может стать более жесткий прессинг Киева как раз на выполнение части Минских договоренностей. Возможно, попытаются это продать, поскольку все-таки класс дипломатии в Москве будет повыше, чем в матери городов русских.

— Если все-таки Байден предложит выполнение Украиной Минских соглашений, чего он потребует от России?

— Стратегическая цель — и, собственно, об этом не только я говорю — не допустить дальнейшего сближения России с Китаем. С Большой Евразией Вашингтону тягаться будет очень сложно. Он же не в тех кондициях, в которых он находился в начале нулевых. И Байден это прекрасно понимает.

Поэтому я думаю, что глобальная, стратегическая цель — договоренности по стратегическим вооружениям, для Байдена это конек еще с конца семидесятых годов, когда он впервые приезжал в Советский Союз. Разрядка, ограничения стратегических вооружений — это его любимая тема. И, возможно, Афганистан, ведь Соединенным Штатам важно контролируемо уйти оттуда, не бежать. А помочь им в этом может именно Россия.

В целом, мир изменился, и в реалиях этого мира Соединенным Штатам придется-таки идти на компромисс. Возможно, уступая что-то, чтобы не потерять больше.