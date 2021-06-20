Возможное вмешательство России в дела Украины может быть связано не только полномасштабным наступлением ВСУ в Донбассе, сколько с последствиями ползучего госпереворота, который происходит в этой стране. Об этом рассказал заместитель директора института стран СНГ Владимир Жарихин в интервью изданию Украина.ру

Владимир Жарихин: кто он © Владимир Трефилов Виктора Медведчука под домашний арест. Ему вменяют «госизмену» и «посягательство на нарушение обычаев войны». Его также обязали носить электронный браслет и сдать паспорта для выезда за границу. Медведчук подозрения в свой адрес отвергает, связывая их с политическим преследованием

Впрочем, отметил эксперт, эта ситуация с медленным государственным переворотом действительно может ударить по социально-экономической стабильности внутри Украины, что обязательно скажется и на Донбассе.

«Команда Зеленского не понимает, что следующим этапом может быть ее снос. Да, вроде бы он верный человек. Но и Саакашвили был верным человеком. А уж Шеварднадзе был в доску свой, а, тем не менее, сменили», — указал Жарихин.

По его мнению, внешние кураторы Украины не могут простить Зеленскому, что он занял нейтральную позицию во время президентских выборов в США, хотя он должен был стать на сторону тех, кто в свое время разработал модель его прихода к власти и успешно реализовал.

В то же время, добавил политолог, Зеленский действительно попытался лавировать между интересами различных групп в интересах своей страны, но у него это не получилось.