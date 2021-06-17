Президент Украины Владимир Зеленский сделает множество информационных заявлений, а также будет репетировать попытку показать себя в выигрышном свете во время визита к американскому лидеру Джо Байдену, сказал в интервью Украина.ру президент Центра стратегических коммуникаций Дмитрий Абзалов

По словам эксперта, для Зеленского важнее всего продемонстрировать, что он лучше экс-президента Украины Петра Порошенко, так как нынешний украинский лидер надеется приехать в Белый дом полноценно, и не сидеть на приставном стуле.

«Сейчас Зеленский активно будет играть на визит (к американскому лидеру Джо Байдену — ред.). Эту игру он не особо выиграл, потому что не было встречи с ним до саммита, а теперь информационные ресурсы он будет направлять именно на саммит», — сказал Абзалов.

Ранее на пресс-конференции по итогам переговоров в Женеве между Владимиром Путиным и Джо Байденом, которые продлились 4,5 часа, журналисты спросили у российского лидера, поднимался ли украинский вопрос.

Президент России ответил, что тема Украины затрагивалась, и они вместе с американским лидером оказались солидарны в том, что в основе урегулирования конфликта в Донбассе должны лежать Минские соглашения.

Полностью текст интервью читайте здесь