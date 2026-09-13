https://ukraina.ru/20260913/chto-zhe-togda-schitat-dogovornnostyami-ivanov-o-raskhozhdeniyakh-v-traktovke-itogov-ankoridzha-1083158832.html
"Что же тогда считать договорённостями?": Иванов о расхождениях в трактовке итогов Анкориджа
"Что же тогда считать договорённостями?": Иванов о расхождениях в трактовке итогов Анкориджа - 13.09.2026 Украина.ру
"Что же тогда считать договорённостями?": Иванов о расхождениях в трактовке итогов Анкориджа
Расхождения в трактовке итогов Анкориджа связаны с нежеланием США и Киева признавать геополитические реалии, а Европа продолжит убеждать Киев воевать. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал профессор МГИМО Олег Иванов
2026-09-13T04:59
2026-09-13T04:59
2026-09-13T04:59
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Комментируя итоги саммита в Анкоридже, Иванов указал на расхождения в трактовке достигнутых там договорённостей."В Анкоридже США выдвинули предложения, а мы их приняли. Россия расценила это как договорённости. Но госсекретарь Рубио позже разъяснил, что это так и осталось предложениями. У Лаврова это вызвало законное недоумение: что же тогда считать договорённостями?" — сказал профессор.По его мнению, корень проблемы — в нежелании США и Киева признавать геополитические реалии."Европа будет убеждать Киев воевать до последнего украинца, не принимая предложения России и торпедируя дух Анкориджа", — подчеркнул Иванов.Полный текст материала Профессор МИД Иванов: Индия может повлиять на переговоры по Украине, но Запад будет сопротивляться на сайте Украина.руПро другие важные аспекты Анкориджских договорённостей — в материале Дмитрий Абзалов: Если война на Украине не завершится при участии Трампа, она пойдет по опасному сценарию
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новости, киев, сергей иванов (политик), украина.ру, мид, россия, сша, марко рубио, сергей лавров
Новости, Киев, Сергей Иванов (политик), Украина.ру, МИД, Россия, США, Марко Рубио, Сергей Лавров
"Что же тогда считать договорённостями?": Иванов о расхождениях в трактовке итогов Анкориджа
Расхождения в трактовке итогов Анкориджа связаны с нежеланием США и Киева признавать геополитические реалии, а Европа продолжит убеждать Киев воевать. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал профессор МГИМО Олег Иванов
Комментируя итоги саммита в Анкоридже, Иванов указал на расхождения в трактовке достигнутых там договорённостей.
"В Анкоридже США выдвинули предложения, а мы их приняли. Россия расценила это как договорённости. Но госсекретарь Рубио позже разъяснил, что это так и осталось предложениями. У Лаврова это вызвало законное недоумение: что же тогда считать договорённостями?" — сказал профессор.
По его мнению, корень проблемы — в нежелании США и Киева признавать геополитические реалии.
"Европа будет убеждать Киев воевать до последнего украинца, не принимая предложения России и торпедируя дух Анкориджа", — подчеркнул Иванов.