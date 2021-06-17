Сейчас президент Украины Владимир Зеленский будет пытаться интерпретировать встречу между главами России и США в свою пользу, чтобы усилить свои позиции перед поездкой в Вашингтон, считает президент Центра стратегических коммуникаций (Россия) Дмитрий Абзалов

Дмитрий Абзалов: кто он © РИА Новости, Владимир Трефилов / Перейти в фотобанк Украина.ру

На пресс-конференции по итогам переговоров в Женеве между Владимиром Путиным и Джо Байденом, которые продлились 4,5 часа, журналисты спросили у российского лидера, поднимался ли украинский вопрос.

«Что касается Украины, то эта тема затрагивалась. Не могу сказать, что уж очень подробно. Но, насколько я понял президента Байдена, он согласен с тем, что в основе урегулирования на юго-востоке Украины должны лежать Минские соглашения. Насчёт вступления Украины в НАТО, эта тема затрагивалась «мазком», здесь, пожалуй, нечего обсуждать», — сказал Путин.

Отвечая на вопрос об обязательствах России перед Украиной, глава государства подчеркнул, что оно только одно — реализация Минских соглашений, если Киев готов.

В свою очередь, президент Байден заявил, что главы государств договорились поддерживать дипломатический путь урегулирования ситуации на Украине и Минские соглашения.

Дмитрий Абзалов, отвечая на вопрос, можно ли считать, что Путин и Байден пришли к какому-то консенсусу по Украине, заявил следующее:

— Это вряд ли. Были обозначены определенные линии, но в отличие от остальных треков переговоров по украинскому направлению принципиальных продвижений нет. На самом деле их никто и не планировал. И состав делегации об этом свидетельствовал. Та же Нуланд сегодня замгоссекретаря и курирует все европейское направление. Да, зафиксировали приверженность Минским соглашениям, но по факту американские коллеги не заинтересованы давить на Зеленского в ближайшее время в плане их реализации.

То же самое касается вступления Украины в НАТО. Никто этого не анонсирует и не обещает ей никакого ПДЧ, но определенная поддержка ей оказываться будет, учения продолжатся. Поэтому с этой точки зрения конфликт находится в определенной заморозке, и какого-то продвижения, как это было при Трампе, когда от украинской стороны требовали исполнения «Минска», пока что не просматривается.

Информационный выпад Зеленского обусловлен подготовкой к мероприятию. Интервью, перемещения по фронту — все это попытка занять определенную позицию, а теперь он пытается интерпретировать эту встречу в свою пользу. Но по факту в ближайшие несколько дней мы будем смотреть на реакцию Байдена в США, учитывая, что его до этого критиковали. Так что это такая постреакция.

Если не как не перебить пресс-конференцию Байдена, на которой он был достаточно мягок, для Украины это будет означать не очень хорошую новость, потому что никак не было обозначено ее вступление в НАТО. Да и вообще он про Украину не говорил практически.

Сейчас Зеленский активно будет играть на визит. Эту игру он не особо выиграл, потому что не было встречи с ним до саммита, а теперь информационные ресурсы он будет направлять именно на саммит. Он будет демонстрировать, что в отличие от Порошенко он приехал полноценно и будет сидеть не на приставном стуле. Скорее всего, в преддверии этого саммита будет попытка некоего обострения, чтобы приехать уже за определенными финансовыми ресурсами, которые Украине необходимы.

Плюс ко всему сейчас начинаются крайне непопулярные истории: с 1 июля будет действовать закон о земле, повышение тарифов. Осенью это все скажется, и Зеленскому нужна легитимность и, самое главное, индульгенция на то, чтобы его не атаковали с правой стороны. Ему нужно получить мандат, который защитил бы его от Порошенко, и он за этим мандатом поедет.