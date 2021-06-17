Сегодня граждане Украины для работы в Евросоюзе оформляют гражданство Румынии. Это можно сделать по программе репатриации, то есть подтвердив наличие близкого родственника, проживавшего в период с 1918 по 1940 год на территории Румынии, куда входили Молдавия, Северная Буковина, северо-западная часть Одесской области — Бессарабия и Черновицкая область, потомки жителей этих территорий являются претендентами на получение румынского гражданства. Процедура оформления паспорта Румынии составляет около года.
Эксперт отметил, что сейчас Бухарест проводит активную работу по аннексии Молдавии, и как только Румыния заберет ее под контроль, риторика по поводу Буковины и Южной Бессарабии сразу же изменится.
«Румыны говорят: нам главное не спугнуть Киев. Сначала мы заберем Кишинев и все остальное, а потом мы уже будем решать более мелкие проблемы», — констатировал Хавич.
Что касается Закарпатья, то у Будапешта нет никаких территориальных претензий к Украине, он просто хочет добиться от Киева предоставления венгерскому меньшинству эксклюзивных условий, заключил собеседник издания.