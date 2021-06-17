В отличие от Венгрии, которая не заинтересована в аннексии Закарпатья, у Румынии есть конкретный план по аннексии Черновицкой области и других украинских регионов. Об этом рассказал специалист по Западной Украине Олег Хавич в интервью изданию Украина.ру

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Эксперт отметил, что сейчас Бухарест проводит активную работу по аннексии Молдавии, и как только Румыния заберет ее под контроль, риторика по поводу Буковины и Южной Бессарабии сразу же изменится.

«Румыны говорят: нам главное не спугнуть Киев. Сначала мы заберем Кишинев и все остальное, а потом мы уже будем решать более мелкие проблемы», — констатировал Хавич.

Что касается Закарпатья, то у Будапешта нет никаких территориальных претензий к Украине, он просто хочет добиться от Киева предоставления венгерскому меньшинству эксклюзивных условий, заключил собеседник издания.