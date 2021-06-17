Депутату от правящей партии «Слуга народа» Юлии Гришиной исполнилось 43 года, по этому поводу коллеги в буквальном смысле завалили ее цветами. В тот же день снимки парламента, утопающего в букетах, опубликовал фотограф Ян Доброносов, а депутат от «Европейской солидарности» Ирина Геращенко возмутилась происходящему

«Этот лютый гламур принесли в Верховную Раду "слуги". Бесстыдно превращая сессионный зал то ли в филиал "Бессарабки" (рынок в Киеве — ред.), то ли в колонный зал Дома Советов, время от времени они организовывают в парламенте парад букетов, соревнуясь в длине, количестве и стоимости этих советских охапок», — написала Геращенко.

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«Это мавзолей. Осталось мумифицировать зеленую плесень. Адский стыд!!!», «Больше на кладбище похоже», «Или зависть?», «Пани Ирина, справедливости ради, вы делали то же самое. Кстати стоимость такого букета от 3000 гривен (почти 8 тыс. руб. — Ред.)», — написали комментаторы.

Последний написавший припомнил Геращенко 14 апреля 2016 года, когда ее тоже поздравляли огромными букетами с избранием на должность первого вице-спикера.

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Ирина Геращенко начинала свою карьеру с работы журналиста, позже стала пресс-секретарем президента Украины Виктора Ющенко, потом — руководителем пресс-службы главы государства.

При президенте Петре Порошенко была первым вице-спикером Верховной Рады и переговорщиком в минском процессе, депутатом Верховной Рады работает с 2007 года.