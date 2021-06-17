Журналист стал расспрашивать музыканта о блогере Ивангае — бывшем бойфренде Марьяны Ро, с которой сейчас встречается Face. Состоялся следующий диалог:
Г.: Вы встречались с Ивангаем?
Ф.: Да. Даже чуть не поженились.
Г.: Переведите…
Ф.: Это была шутка.
Рэпэр в ходе интервью еще несколько раз пытался подловить Гордона. Например, на вопросах о гомофобии.
Гордон известен любовью к каламбурам, которые к месту и не к месту вворачивает в беседу. Самой известной стала игра слов, прозвучавшая во время интервью с российским предпринимателем Михаилом Ходорковским. Во время беседы ведущий пошутил про условия содержания в исправительной колонии: когда на вопрос, в каких условиях сидел Ходорковский, он ответил «барак», Гордон отреагировал и сказал «Обама».