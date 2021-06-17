Изначально Госслужба Украины по ЧС сообщила, что пожар, последствия которого могли наблюдать все киевляне — столб черного дыма был виден жителям ДВРЗ, Бортничей, Контрактовой площади и Печерска, возник в результате возгорания автомобильных шин.
Как выяснилось позднее, огонь вспыхнул на территории тренинг-центра полиции Киева: во время планового проведения учебных стрельб загорелись детали конструкции пулеулавливателя. Полицейские сначала сами тушили пожар, а уже потом вызвали спасателей.
Сотрудники ГСЧС ликвидировали очаг возгорания. А тем временем правоохранители внесли инцидент в журнал единого учета заявлений и сообщений об уголовных правонарушениях.