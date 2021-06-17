В Киеве в районе улицы Бориспольской произошел масштабный пожар, повинны в котором оказались местные полицейские. Об этом 16 июня сообщила полиция украинской столицы

В Виннице вспыхнул пожар в офисном центре, есть погибший © ГСЧС Украины в Винницкой области

Как выяснилось позднее, огонь вспыхнул на территории тренинг-центра полиции Киева: во время планового проведения учебных стрельб загорелись детали конструкции пулеулавливателя. Полицейские сначала сами тушили пожар, а уже потом вызвали спасателей.

Сотрудники ГСЧС ликвидировали очаг возгорания. А тем временем правоохранители внесли инцидент в журнал единого учета заявлений и сообщений об уголовных правонарушениях.