Немецкий политолог Александр Рар 16 июня прокомментировал переговоры президента России Владимира Путина и его американского коллеги Джо Байдена, передает РИА Новости

Александр Рар: Запад начинает новый «крестовый поход» на Россию и Китай © кадр из видео Украина.ру

Первая из них заключается в том, что саммит состоялся. Вторая — в том, что во время переговоров лидеры стран обсудили практически все вопросы, касающиеся конфликтов и кризисов в отношениях. В заключение эксперт отметил, что в результате встречи была достигнута минимальная нормализация — российские и американские послы вернутся в Вашингтон и Москву.

Рар не исключил, что странам также удастся обменяться заключенными.

В то же время политолог отметил, что «серьезного, эпохального прорыва в сложных взаимоотношениях между Россией и США» не произошло. По его мнению, говорить об этом можно будет только тогда, когда договоренности будут реализованы.

Встреча Путина и Байдена прошла 16 июня в Женеве на вилле Ла Гранж. Они общались на протяжении трех с половиной часов. По итогам встречи лидеры стран провели раздельные пресс-конференции.