Президент США Джо Байден поругался с американской журналисткой 16 июня во время пресс-конференции по итогам встречи с российским коллегой Владимиром Путиным в Женеве, передает РИА Новости

Обошлись без «красных линий»: о чём договорились Путин и Байден © РИА Новости, Сергей Гунеев / Перейти в фотобанк Кейтлин Коллинз, задавая вопрос, отметила, что не увидела конструктива на прошедшем саммите.

«Если вы этого не понимаете, вы занимаетесь не тем делом», — резко ответил американский лидер.

Позднее он извинился перед журналисткой, сказав, что «не должен был быть таким умником».

Ранее Байден раскритиковал американские СМИ за негатив в адрес его встречи с Путиным. Он отметил, что понимает, почему представители американской прессы пытаются задавать ему вопросы скорее в отрицательном ключе. По его словам, чтобы сделать репортаж, необходимо быть негативным, поэтому журналисты никогда не задают позитивных вопросов.