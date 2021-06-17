Репортер Кейтлин Коллинз, задавая вопрос, отметила, что не увидела конструктива на прошедшем саммите.
«Если вы этого не понимаете, вы занимаетесь не тем делом», — резко ответил американский лидер.
Позднее он извинился перед журналисткой, сказав, что «не должен был быть таким умником».
Ранее Байден раскритиковал американские СМИ за негатив в адрес его встречи с Путиным. Он отметил, что понимает, почему представители американской прессы пытаются задавать ему вопросы скорее в отрицательном ключе. По его словам, чтобы сделать репортаж, необходимо быть негативным, поэтому журналисты никогда не задают позитивных вопросов.