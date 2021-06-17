Комментируя слова Путина о возможной встрече с Украиной, Зеленский перешел с украинского на русский язык.
«У российской стороны может быть миллион разных вопросов касательно двусторонних отношений. Да и у нас может быть миллион вопросов. Но когда люди хотят закончить войну, нормализовать отношения, они говорят: да бог с ней, с той аджендой (порядок действий. — Ред.), давай встретимся, давай, поехали», — сказал он.
В этой же беседе Зеленский назвал неизбежной свою встречу с Путиным.
Он подчеркнул, что россияне не хотят войны, так как у обеих стран общая история.