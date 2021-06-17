Президент Украины Владимир Зеленский по-русски ответил на вопрос о российском лидере Владимире Путине во время интервью иностранным СМИ, опубликованном 16 июня на сайте украинского лидера

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«У российской стороны может быть миллион разных вопросов касательно двусторонних отношений. Да и у нас может быть миллион вопросов. Но когда люди хотят закончить войну, нормализовать отношения, они говорят: да бог с ней, с той аджендой (порядок действий. — Ред.), давай встретимся, давай, поехали», — сказал он.

В этой же беседе Зеленский назвал неизбежной свою встречу с Путиным.

Он подчеркнул, что россияне не хотят войны, так как у обеих стран общая история.