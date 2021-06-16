На пресс-конференции по итогам переговоров в Женеве, которые продлились 4,5 часа, журналисты спросили, поднимался ли украинский вопрос.
«Что касается Украины, то эта тема затрагивалась. Не могу сказать, что уж очень подробно. Но, насколько я понял президента Байдена, он согласен с тем, что в основе урегулирования на юго-востоке Украины должны лежать Минские соглашения. Насчёт вступления Украины в НАТО, эта тема затрагивалась «мазком», здесь, пожалуй, нечего обсуждать», — заявил президент РФ Владимир Путин.
Отвечая на вопрос об обязательствах России перед Украиной, глава государства подчеркнул, что оно только одно — реализация Минских соглашений, если Киев готов.