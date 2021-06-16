Российская телеведущая Ольга Скабеева пошутила над президентом США Джо Байденом, который на встрече с российским лидером Владимиром Путиным использовал «шпаргалки». Соответствующий пост она опубликовала в своем Telegram-канале 16 июня

«Байден и его шпаргалки. Куда же без них», — написала она.

Скабеева приложила фото, на которых Байден держит в руках небольшие карточки.

В Женеве в настоящее время проходит встреча президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена. На саммите планировалось обсуждать такие темы, как борьба с киберпреступностью, стратегическая стабильность, пандемия коронавируса, сотрудничество в экономике и региональные конфликты.

Совместной пресс-конференции глав государств не будет, президенты выступят перед журналистами отдельно.