«Байден и его шпаргалки. Куда же без них», — написала она.
Скабеева приложила фото, на которых Байден держит в руках небольшие карточки.
Американского президента не впервые замечают использующим «шпаргалки» во время официальных выступлений. По данным СМИ, на пресс-конференции в марте карточки содержали ключевые тезисы по затрагиваемым темам и информацию о присутствующих журналистах.
В Женеве в настоящее время проходит встреча президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена. На саммите планировалось обсуждать такие темы, как борьба с киберпреступностью, стратегическая стабильность, пандемия коронавируса, сотрудничество в экономике и региональные конфликты.
Совместной пресс-конференции глав государств не будет, президенты выступят перед журналистами отдельно.