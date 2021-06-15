Украина проводит активную подготовку к учениям Sea Breeze 2021. Если в предыдущие годы легенды звучали более абстрактно — вроде противодействия терроризму, — то в этом году все довольно конкретно: по сценарию, коалиционную группу привлекут к «стабилизации кризисной ситуации», вызванной деятельностью «незаконных вооруженных формирований», которым «власти соседней страны оказывают всестороннюю поддержку».
Эксперт отметил, что эта легенда бьется с той легендой, по которой проходят учения Defender Europe, когда страны НАТО помогают некой дружественной стране, на которую напали силы (понятно, что имеется в виду Россия), и в результате вот этих боевых действий они отнимают у России Крым.
«Там действуют их «морские котики» — эта тема уже обсуждалась, что они отрабатывают такую тактику, что якобы в Крыму высаживаются и все берут под контроль. Поэтому Украина со своим Sea Breeze вписывается в эту тематику», — указал Леонков.
Сейчас примут стратегию «НАТО-2030», в которой Россия названа военным противником, и все военные учения у них будут проходить под одной легендой: Россия — военный противник и как ему противостоять, а Украина всегда будет в повестке блока НАТО, заключил собеседник издания.
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