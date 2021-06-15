Страны НАТО последние три года уже не скрывают, что во всех своих учениях они разыгрывают сценарии отражения агрессии России с последующей аннексией каких-нибудь территорий. Об этом рассказал редактор журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков в интервью изданию Украина.ру

Военный эксперт Алексей Леонков об учениях Sea Breeze 2021, отношениях Украина—НАТО и реакции России © РИА Новости, Сергей Мамонтов

Эксперт отметил, что эта легенда бьется с той легендой, по которой проходят учения Defender Europe, когда страны НАТО помогают некой дружественной стране, на которую напали силы (понятно, что имеется в виду Россия), и в результате вот этих боевых действий они отнимают у России Крым.

«Там действуют их «морские котики» — эта тема уже обсуждалась, что они отрабатывают такую тактику, что якобы в Крыму высаживаются и все берут под контроль. Поэтому Украина со своим Sea Breeze вписывается в эту тематику», — указал Леонков.

Сейчас примут стратегию «НАТО-2030», в которой Россия названа военным противником, и все военные учения у них будут проходить под одной легендой: Россия — военный противник и как ему противостоять, а Украина всегда будет в повестке блока НАТО, заключил собеседник издания.

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