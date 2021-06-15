Офис генпрокурора Украины пересмотрит все важные закрытые уголовные дела, которых накопилось порядка 6 млн. Об этом на своей странице в Facebook 15 июня написала генеральный прокурор Ирина Венедиктова

«Не существует такого себе "реестра уголовных производств об олигархах". Часто расследования самых неожиданных дел попадает в олигархический формат и начинается: эксперты отказываются готовить экспертные заключения, судьи одновременно болеют, следователи и прокуроры принимают такие решения, и выносят такие постановления, что руки им нельзя подать», — отметила генпрокурор.

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«Сейчас мы проводим большую инспекцию постановлений о закрытии важных уголовных дел. С начала работы вообще Единого реестра досудебных расследований из 7,5 миллиона производств, "живых" на сегодня 1,5 миллиона. Нам есть над чем работать, и мы готовимся к "марш-броску"» — написала Венедиктова.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что намерен вынести вопрос о статусе олигархов на всеукраинский референдум. Зеленский подчеркнул, что это, может быть, единственный вопрос, который будет обсуждаться с помощью референдума.

До этого сообщалось, что украинский президент в начале июня внес в Раду законопроект «О предотвращении угроз национальной безопасности, связанных с чрезмерным влиянием лиц, имеющих значительный экономический или политический вес в общественной жизни (олигархов)».