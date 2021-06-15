«"Спутник V" более эффективен против дельта-коронавируса, который был впервые обнаружен в Индии, чем другие вакцины, которые публиковали данные по этому штамму», — отметили разработчики, ссылаясь на исследования НИЦ Гамалеи.
До этого директор центра Александр Гинцбург заявил о том, что на данный момент идет изучение российской вакцины «Спутник V» против «московского» штамма COVID-19. Он предположил, что препарат будет способствовать защите и от этого варианта коронавирусной инфекции.
В августе 2020 года Минздрав России зарегистрировал первую в мире вакцину от COVID-19. Она была разработана Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи и получила название «Спутник V».
На данный момент российская вакцина была одобрена в 67 странах, ее эффективность составила 97,6% по результатам анализа данных 3,8 миллиона вакцинированных граждан России.