Российская вакцина против COVID-19 «Спутник V» по сравнению с другими препаратами является более эффективной для борьбы с индийским дельта-коронавирусом, сообщил официальный аккаунт вакцины в Twitter 15 июня

«"Спутник V" более эффективен против дельта-коронавируса, который был впервые обнаружен в Индии, чем другие вакцины, которые публиковали данные по этому штамму», — отметили разработчики, ссылаясь на исследования НИЦ Гамалеи.

ЮНИСЕФ закупит российскую вакцину от COVID-19 «Спутник V» © РИА Новости, Илья Питалев / Перейти в фотобанк Александр Гинцбург заявил о том, что на данный момент идет изучение российской вакцины «Спутник V» против «московского» штамма COVID-19. Он предположил, что препарат будет способствовать защите и от этого варианта коронавирусной инфекции.

В августе 2020 года Минздрав России зарегистрировал первую в мире вакцину от COVID-19. Она была разработана Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи и получила название «Спутник V».

На данный момент российская вакцина была одобрена в 67 странах, ее эффективность составила 97,6% по результатам анализа данных 3,8 миллиона вакцинированных граждан России.