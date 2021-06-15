Президент Украины Владимир Зеленский в интервью телеканалу CBS News 14 июня заявил, что, если граждане США будут игнорировать судьбу Украины, война может прийти в их дома

В ответ на вопрос журналистки, зачем рядовым американцам думать об Украине, Зеленский пригрозил гражданам США.

«Завтра война может прийти в их дома», — сказал Зеленский.

Он заявил, что Россия «не хочет отпускать» Украину, а у президента РФ «неоимперские амбиции».

Зеленский пригласил в гости к своим родителям журналистку из США и угостил ее салом © CBS News

Война в Донбассе продолжается уже семь лет. В апреле 2014 года власти Украины начали силовую операцию против Донецкой и Луганской Народных Республик (ДНР и ЛНР), провозгласивших независимость от Киева после смены центральной власти.

Переговоры об урегулировании конфликта велись в Трехсторонней контактной группе в Минске (Украина, Россия, ОБСЕ), где присутствовали представители ДНР и ЛНР. Однако Украина заявила, что необходимо выбрать другую площадку, и приезжать в Минск больше не намерена. Также переговоры ведутся в нормандском формате с участием представителей Украины, Франции, Германии и России.

Ранее Владимир Зеленский предложил Владимиру Путину провести переговоры о ситуации в Донбассе. Путин отметил, что готов говорить об отношениях Украины и России, а Донбасс Зеленскому следует обсуждать с представителями ЛДНР.