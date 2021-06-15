Российский политолог Виталий Третьяков специально для издания Украина.ру прокомментировал интервью российского лидера Владимира Путина телеканалу «Россия 1», посвященное украинской тематике

Михаил Хазин: Путин с Байденом понимают, что мир будет другим © РИА Новости, Владимир Трефилов

По его словам, российский лидер акцентировал внимание именно на нем, потому, что на Западе понимают, прежде всего, такие аргументы.

«Так как судьба русских на Украине Запад абсолютно не волнует, а вот когда наши ракеты поднимутся в небо, то все-таки некоторое прозрение наступает», — объяснил политолог.

На прошлой неделе Путин дал интервью журналисту телеканала «Россия 1» Павлу Зарубину, в котором оценил последние решения украинских властей по разделению народа на коренной и некоренной. Он также рассказал, есть ли у него темы для разговора с президентом Зеленским и выразил обеспокоенность в связи с планами Украины по вхождению в НАТО. Президент упомянул в этом контексте «красные линии» для РФ.

С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.