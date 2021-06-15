«Большие державы, да даже и малые, имеют всегда особые интересы относительно прилегающих к их границам территорий. А тем более это касается таких больших государств, как Россия, и тем более в ситуации противостояния и конфликта с Западом. Это усугубляет то, что на Украине живут русские люди, оказавшиеся там не по своей воле, а в результате распада Советского Союза, и т. д. Так вот, даже не вдаваясь в детали, ясно было раньше, а сейчас Путин подчеркнул, что действительно, во-первых, он не верит в то, что планы включения Украины и Грузии в НАТО ликвидированы, хотя такие слова и звучат от некоторых западных политиков, а во-вторых, что действительно они являются, как модно выражаться, «красной линией» по сумме показателей, включая военный фактор», — сказал Третьяков.
По его словам, российский лидер акцентировал внимание именно на нем, потому, что на Западе понимают, прежде всего, такие аргументы.
«Так как судьба русских на Украине Запад абсолютно не волнует, а вот когда наши ракеты поднимутся в небо, то все-таки некоторое прозрение наступает», — объяснил политолог.
На прошлой неделе Путин дал интервью журналисту телеканала «Россия 1» Павлу Зарубину, в котором оценил последние решения украинских властей по разделению народа на коренной и некоренной. Он также рассказал, есть ли у него темы для разговора с президентом Зеленским и выразил обеспокоенность в связи с планами Украины по вхождению в НАТО. Президент упомянул в этом контексте «красные линии» для РФ.
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.