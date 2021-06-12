Понятно, что закрытие ГОКа «Восточный» обернется для Украины настоящим ударом. Но надо понимать, что предприятие исчерпало до 80% своих запасов, и нужно все равно что-то делать с этой проблемой. Об этом рассказал специалист по энергетике Дмитрий Марунич в интервью изданию Украина.ру

Марунич: почему Украина не может обеспечить себя электроэнергией самостоятельно? © кадр из видео Украина.ру Юрий Витренко заявлял, что «Восточный ГОК», единственный на Украине добытчик урановой руды, работники которого не раз выходили на акции протеста из-за задолженности по зарплате, лучше всего ликвидировать, уточнив, что для страны будет выгоднее, если сотрудники найдут работу в Польше.

Эксперт отметил, что закрывать предприятие неправильно, и поэтому возникала идея передать в предприятие в состав «Энергоатома», чтобы в рамках виртуально интегрированной структуры он бы смог повлиять на экономику.

«Что будет делать государство, я не знаю. Давно уже пора было принять решение этой проблемы. Она сложная. Но при этом, скажу откровенно, что докупить этот урановый концентрат можно. Мы его и у России, и у Казахстана покупаем. Просто будем больше платить не внутри страны, а вовне», — указал Марунич.

Государство должно определиться и сделать хоть что-нибудь, но пока что оно бездействует, и проблемы остаются, заключил собеседник издания.