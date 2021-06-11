Как уточняется, в указанные суммы входят в том числе поставки летального оружия из США. Кроме того, отмечается, что Вашингтон позволил киевскому режиму самостоятельно закупать оружие в Соединенных Штатах.
Напомним, ранее глава МИД ФРГ объяснил отказ поставлять немецкие вооружения на Украину тем, что это никак не поможет урегулировать конфликт в Донбассе.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова также отмечала, что поставки летального оружия на Украину, предусмотренные оборонным бюджетом США, на руку тем украинским политикам, которые не заинтересованы в урегулировании ситуации в Донбассе.