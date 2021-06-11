С 2014 по 2021 годы Украина получила от правительства Соединенных Штатов военной помощи на сумму около $ 2 млрд и еще почти столько же получили украинские правоохранители на борьбу с наркотиками, сообщило издание Минобороны Украины «АрмияINFORM» 10 июня

Как уточняется, в указанные суммы входят в том числе поставки летального оружия из США. Кроме того, отмечается, что Вашингтон позволил киевскому режиму самостоятельно закупать оружие в Соединенных Штатах.

Опасные игры. Исключить применение ядерного оружия в XXI веке нельзя © AFP,

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова также отмечала, что поставки летального оружия на Украину, предусмотренные оборонным бюджетом США, на руку тем украинским политикам, которые не заинтересованы в урегулировании ситуации в Донбассе.