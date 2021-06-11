Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова 11 июня в своем Telegram оценила поступок американских дипломатов из посольства США в Киеве, которые сделали групповой снимок в форме сборной Украины, на которой изображен Крым и националистические лозунги

Скандал вокруг формы сборной Украины разгорелся накануне чемпионата Европы по футболу, который стартует 11 июня. Украина решила одеть игроков национальной команды в футболки, на которых изображен контур страны с Крымом и Донбассом в составе. Также на экипировку нанесены лозунги «Слава Украине!» и «Героям слава!». После протеста Российского футбольного союза УЕФА запретил Украине использовать на форме лозунг «Героям слава!» как политический.

«А задача спортсменов — побеждать, а не писать на форме какие бы то ни было слова»: соцсети о решении УЕФА © Facebook, Андрей Павелко

«14 мая 1938 года. Сборная Англии на Олимпийском стадионе в Берлине, подняли руки в нацистском приветствии. Присутствовали Геринг, Гесс и Геббельс. 10 июня 2021 года. Посольство США в Киеве в футболках с украинским аналогом нацистского приветствия — «Слава Украине!», — подписала она снимки.

Ранее во Львове решили провести акцию, согласно условиям которой посетителям городской фан-зоны будут наливать бесплатно пиво за каждый гол, пропущенный сборной России в матче против Бельгии. Сама игра состоится 12 июня в Санкт-Петербурге.