По словам эксперта, если же Белый дом откажется уменьшить военную активность на Украине, Кремль ответит усилением боевых операций, в том числе и на Североамериканском континенте.
«Россия может потребовать резкого сокращения американской активности», — сказал Жарихин.
Эксперт также подчеркнул, что для РФ не так важно, на каком основании американские ракеты будут стоять под Харьковом или Днепром (бывший Днепропетровск), если Украина вступит в НАТО. По его словам, главное, что они там в принципе окажутся и будут угрожать военной опасности для России.
Ранее президент РФ Владимир Путин дал интервью журналисту телеканала «Россия 1» Павлу Зарубину, которое было посвящено украинской тематике. Российский лидер, в частности, назвал закон о коренных народах Украины «ударом по русскому народу в целом», допустил вхождение Украины в НАТО и напомнил, что в этом случае подлетное время ракет от Харькова или Днепропетровска до центральной части России составит менее десяти минут.