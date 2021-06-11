Президент России Владимир Путин будет требовать от американского лидера Джо Байдена уменьшить активность Вашингтона на Украине, чтобы не допустить угрозы военной опасности для РФ, сказал в интервью Украина.ру замдиректора Института стран СНГ Владимир Жарихин

По словам эксперта, если же Белый дом откажется уменьшить военную активность на Украине, Кремль ответит усилением боевых операций, в том числе и на Североамериканском континенте.

«Россия может потребовать резкого сокращения американской активности», — сказал Жарихин.

Путин провёл красные линии в отношениях с Украиной © РИА Новости, Сергей Ильин / Перейти в фотобанк

Ранее президент РФ Владимир Путин дал интервью журналисту телеканала «Россия 1» Павлу Зарубину, которое было посвящено украинской тематике. Российский лидер, в частности, назвал закон о коренных народах Украины «ударом по русскому народу в целом», допустил вхождение Украины в НАТО и напомнил, что в этом случае подлетное время ракет от Харькова или Днепропетровска до центральной части России составит менее десяти минут.