Американское руководство не заинтересовано в реальном усилении боеспособности украинской армии, потому что понимает, что никакой войны с Россией в Донбассе на самом деле нет. Об этом рассказал политический обозреватель Армен Гаспарян в интервью изданию Украина.ру

Армен Гаспарян: США рассчитывают на встречу в стиле Рейган — Горбачев, но этого не будет © РИА Новости, Владимир Трефилов

Если бы эта война действительно была, никакая военная помощь НАТО Киеву не помогла бы, и эта война бы быстро закончилась, подчеркнул эксперт.

«Да, дается оружие, дается некая подмога и подпитка. Проблема в другом. Аналитики НАТО, смотря на то, что происходит на Украине, откровенно сказали: ребята, если дойдет до края, никакую Польшу с Прибалтикой мы защитить не сможем. Русские будут в Берлине через три недели», — категоричен Гаспарян.

Собеседник издания добавил, что боеспособность армии меряется не количеством вооружения, а умением армии воевать, а у украинской армии как раз нет боевого духа.