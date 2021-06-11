Ранее украинские моряки получили от США десять скоростных катеров, более 70 надувных лодок и прочее сопутствующее оборудование. Торжественная церемония передачи техпомощи прошла на территории военно-морской базы «Юг» в Одессе.
Если бы эта война действительно была, никакая военная помощь НАТО Киеву не помогла бы, и эта война бы быстро закончилась, подчеркнул эксперт.
«Да, дается оружие, дается некая подмога и подпитка. Проблема в другом. Аналитики НАТО, смотря на то, что происходит на Украине, откровенно сказали: ребята, если дойдет до края, никакую Польшу с Прибалтикой мы защитить не сможем. Русские будут в Берлине через три недели», — категоричен Гаспарян.
Собеседник издания добавил, что боеспособность армии меряется не количеством вооружения, а умением армии воевать, а у украинской армии как раз нет боевого духа.