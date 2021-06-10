Депутат Рады от «Европейской солидарности» Алексей Гончаренко призвал всех желающих оставлять публикации с лозунгом украинских националистов «Слава Украине! Героям Слава!» на странице МИД РФ в Facebook, после того как УЕФА по просьбе России запретила лозунг на футбольной форме национальной сборной. Об этом 10 июня он написал в Facebook

«После сегодняшней новости об УЕФА и форме нашей сборной, украинцы передают привет (Сергею) Лаврову и (Марии) Захаровой на странице МИД России в фейсбуке. Хороший флешмоб, можно поддержать. Покажем им, что с нами правда! Переходите по ссылке и оставляйте в комментариях «Героям слава!», — написал он.

Гончаренко показал, как готовится к «освобождению Кубани» © Facebook, alexeygoncharenko Андрей Павелко в Facebook представил новую форму сборной Украины. На футболках изображена карта Украины с Крымом, а также Луганской и Донецкой областями.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала «обманкой» изображение карты Украины с Крымом. Также она назвала лозунг «Слава Украине! Героям Слава!» калькой с немецкого национал-социалистического приветствия.

Следует отметить также, что лозунг «Слава Украине! Героям Слава!» изобрел "Союз украинских фашистов" в первой половине прошлого века, что признают в том числе и европейские историки.

Депутат Госдумы России Дмитрий Свищев призвал УЕФА запретить новую украинскую футбольную форму.

В четверг стало известно, что УЕФА проанализировала новую форму сборной Украины и обязала убрать с нее надпись. Карта Украины на форме, по их мнению, не нарушает правил, поскольку ООН признает соответствующие границы государства.

Слоган «Слава Украине» также останется на экипировке, поскольку сам по себе может рассматриваться как неполитический. При этом второй слоган — «Героям слава» — должны убрать, поскольку в сочетании с первым он несет явный политический смысл.

Позже стало известно, что Украинская ассоциация футбола ведет переговоры с Европейским футбольным союзом, чтобы на форме сборной остался полный лозунг националистов «Слава Украине! Героям слава!».