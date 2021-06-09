Центр социальных и маркетинговых исследований Socis провел опрос о том, как граждане страны относятся к инициативе президента Владимира Зеленского составить список олигархов, чтобы помешать им вмешиваться в дела государства. Результаты появились на сайте центра 9 июня

Оказалось, что чуть более трети населения, а именно 35,7% опрошенных, оценивают идею деолигархизации как популизм, нацеленный на повышение личного рейтинга Зеленского. Примерно пятая часть респондентов уверена, что новый закон — искреннее стремление лидера страны к справедливости, а 11,4% назвали составление списка олигархов шагом, который позволит Украине стать успешной.

«Слуга народа» предложит еще 7 законопроектов против олигархов © пресс-служба президента Украины

Кстати, примечательно, что 17,9%, а это почти каждый пятый гражданин, затруднились с ответом или вовсе отказались участвовать в опросе.

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В начале июня президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Ваду законопроект «об олигархах», который дает право Совету национальной безопасности и обороны страны признавать отдельных лиц страны таковыми.

Попавшие в рейтинг будут лишены права финансировать политические партии, покупать объекты большой приватизации, а также влиять на СМИ.

В Министерстве юстиции уже заявили, что бизнесмен Игорь Коломойский и бывший президент Петр Порошенко соответствуют озвученным критериям и с большой долей вероятности будут внесены в список.

Коломойский уже отреагировал на это сообщение, заявив, что готов попасть в реестр олигархов, однако переживает, что ему там может стать «одиноко».