Оказалось, что чуть более трети населения, а именно 35,7% опрошенных, оценивают идею деолигархизации как популизм, нацеленный на повышение личного рейтинга Зеленского. Примерно пятая часть респондентов уверена, что новый закон — искреннее стремление лидера страны к справедливости, а 11,4% назвали составление списка олигархов шагом, который позволит Украине стать успешной.
Еще 12,9% участников опроса ответили, что эта инициатива Зеленского — способ перераспределить собственность в стране и набить свои карманы, а 8,8% уверены, что это попытка взять под свой контроль принадлежащие олигархам телеканалы, то есть, по сути, борьба с оппозиционными медиа.
Кстати, примечательно, что 17,9%, а это почти каждый пятый гражданин, затруднились с ответом или вовсе отказались участвовать в опросе.
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В начале июня президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Ваду законопроект «об олигархах», который дает право Совету национальной безопасности и обороны страны признавать отдельных лиц страны таковыми.
Попавшие в рейтинг будут лишены права финансировать политические партии, покупать объекты большой приватизации, а также влиять на СМИ.
В Министерстве юстиции уже заявили, что бизнесмен Игорь Коломойский и бывший президент Петр Порошенко соответствуют озвученным критериям и с большой долей вероятности будут внесены в список.
Коломойский уже отреагировал на это сообщение, заявив, что готов попасть в реестр олигархов, однако переживает, что ему там может стать «одиноко».