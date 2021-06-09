В ходе телефонного разговора президент Украины Владимир Зеленский призвал американского коллегу Джо Байдена привязать вступление Украины в НАТО к четким календарным датам. Об этом 8 июня сообщил глава Офиса Зеленского Андрей Ермак

Офис Зеленского переврал слова Байдена о членстве Украины в НАТО © РИА Новости, пресс-служба президента Украины

«Не может быть сомнений в том, что Украина по своему ценностному фундаменту является неотъемлемой частью Европы. Сейчас, в новой ситуации в Европе, нужен именно логистический план вступления Украины в альянс в ближайшем будущем. НАТО для нашего государства — это способ максимальной защиты», — передал Ермак слова главы государства.

Также он сообщил, что особое внимание в разговоре лидеров было уделено вопросу финализации строительства «Северного потока-2». Зеленский заявил о том, что этот проект является не вопросом экономики или бизнес-перспектив, а исключительно геополитическим инструментом России, который позволяет существенно расширить ее доминантное влияние в Европе.

Разговор Зеленского и Байдена состоялся вечером 7 июня. По итогам беседы ОПУ выпустил сообщение с подробностями разговора, где говорилось, что Байден якобы поддержал предоставление Украине Плана действий относительно членства в НАТО. В Белом доме опровергли эту информацию, и Офис Зеленского исправил сообщение.