По его словам, во время разговора украинский лидер поднял вопрос необходимости реального пошагового плана для присоединения Украины к НАТО и подчеркнул, что время заявлений и деклараций о намерениях должно остаться в прошлом.
«Не может быть сомнений в том, что Украина по своему ценностному фундаменту является неотъемлемой частью Европы. Сейчас, в новой ситуации в Европе, нужен именно логистический план вступления Украины в альянс в ближайшем будущем. НАТО для нашего государства — это способ максимальной защиты», — передал Ермак слова главы государства.
Также он сообщил, что особое внимание в разговоре лидеров было уделено вопросу финализации строительства «Северного потока-2». Зеленский заявил о том, что этот проект является не вопросом экономики или бизнес-перспектив, а исключительно геополитическим инструментом России, который позволяет существенно расширить ее доминантное влияние в Европе.
Разговор Зеленского и Байдена состоялся вечером 7 июня. По итогам беседы ОПУ выпустил сообщение с подробностями разговора, где говорилось, что Байден якобы поддержал предоставление Украине Плана действий относительно членства в НАТО. В Белом доме опровергли эту информацию, и Офис Зеленского исправил сообщение.