Украинские футболисты специально к чемпионату Европы-2020 составили плейлист национальной сборной. Об этом 8 июня сообщила «Трибуна» со ссылкой на данные стримингового сервиса Spotify

Вошли в плейлист футболистов из сборной и всемирно популярные хиты таких исполнителей как The Weeknd, Masked Wolf, Lil Nas X, Tiesto и официальная песня Чемпионата Европы We Are The People, написанная Martin Garrix.

Примечательно, что украинская песня в список национальной сборной вошла только одна — Тінь Сонця «Їхали козаки».

Такие плейлисты создавали игроки всех сборных-участников Евро. Все они доступны на основных стриминговых платформах Spotify, Apple Music, Deezer, Tidal и Napster. Украинский список можно послушать здесь, но будьте аккуратнее, во многих композициях присутствует ненормативная лексика.

Кстати, изначально список национальной сборной Украины был больше и в нем значилось сразу восемь российских треков. Кроме уже перечисленных еще Show и «Новая волна» Моргенштерна, «Не грусти» от NLO, «Я делаю шаг» — The Hatters/Dzharakhov, «Кому это надо» — Slava Marlow и «Казантип» — Soda Luv/SQWOZ BAB.

Ранее вокруг сборной Украины по футболу разгорелся скандал. На игровой форме, в которой команда выступит на Евро, оказался нанесен контур карты страны с Крымом и Донбассом. В РФ назвали это провокацией.