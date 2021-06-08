Врачи санатория рассказали, что Данилко регулярно приезжает к ним, чтобы поправить здоровье, чаще всего это требуется артисту после изнурительных новогодних туров.
«Последний раз был год назад, всегда останавливается в 714-м номере. Это его номер, он там оставил свой тренажер», — рассказали медики «Октября».
Также, по их словам, Данилко во время лечения у них всегда придерживается небелковой и бессолевой диеты.
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То, что у 47-летнего автора Верки Сердючки проблемы со здоровьем, его продюсер Юрий Никитин в очередной раз подтвердил несколько дней назад. По его мнению, состояние артиста ухудшилось из-за слишком большой загруженности на работе и скандала на «Евровидении-2007», куда Данилко ездил с песней Dancing Lasha Tumbai.