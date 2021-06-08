Украинский артист и продюсер Андрей Данилко, известный образом проводницы и певицы Верки Сердючки, проходит лечение в бывшем советском санатории «Октябрь». Он располагается в 20 километрах от Киева — в Конче-Заспе. Такая информация была обнародована 7 июня в эфире программы «Разоблачение» на YouTube-канале Новини.LIVE

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«Последний раз был год назад, всегда останавливается в 714-м номере. Это его номер, он там оставил свой тренажер», — рассказали медики «Октября».

Также, по их словам, Данилко во время лечения у них всегда придерживается небелковой и бессолевой диеты.

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То, что у 47-летнего автора Верки Сердючки проблемы со здоровьем, его продюсер Юрий Никитин в очередной раз подтвердил несколько дней назад. По его мнению, состояние артиста ухудшилось из-за слишком большой загруженности на работе и скандала на «Евровидении-2007», куда Данилко ездил с песней Dancing Lasha Tumbai.