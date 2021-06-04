Финансист, галерист и организатор скандальной фотосессии в ОАЭ Виталий Гречин выставил видео с девушками, сделанные на дубайском балконе на аукцион. Об этом 4 июня сообщила газета Daily Star

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«Эти кадры никогда не публиковались, поэтому их видел только текущий владелец. Теперь ролик будет принадлежать исключительно победителю аукциона, который сможет использовать его, распространять или продавать по своему усмотрению», — заявил финансист.

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История с дубайской фотосессией началась с того, как 3 апреля в соцсетях опубликовали фото обнаженной съемки компании дам на балконе элитной гостиницы Dubai Marina. Общественность ОАЭ возмутило произошедшее, так как данная выходка противоречит местному законодательству.

Обнаженными девушками оказались украинки, которые якобы делали снимки для рекламной кампании. Участниц фотосессии задержали и в середине апреля выслали из ОАЭ. Чуть позже на Украину выслали и Гречина.