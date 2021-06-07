Близкий к белорусским силовикам Telegram-канал «Желтые сливы» опубликовал видео, подтверждающее использование огнестрельного оружия оппозиционером Романом Протасевичем в ходе службы в нацистском батальоне «Азов» на Украине

Прерванный полет. Как Украина помогла Лукашенко поймать соавтора «Нехты» Протасевича © REUTERS, Stringer

Как уточняется, у Протасевича тогда пострадала правая ключица, что часто бывает при неумелом обращении с мощной снайперской винтовкой.

«Когда приклад неплотно прилегает к плечу, зачастую после выстрела страдает именно ключица. Отсюда следует подтверждение версии его службы снайпером», — говорится в публикации.

Это подтверждает информацию о службе Протасевича снайпером, которую предоставили власти Луганской Народной Республики (ЛНР).

«Протасевич являлся снайпером и нередко практиковался в стрельбе по мирным жителям, а также медработникам и сотрудникам МЧС, прибывавшим к ним на помощь», — заявили на днях в Народной милиции ЛНР со ссылкой на данные разведки.

Генпрокуратура ЛНР завела уголовное дело против задержанного в Белоруссии Протасевича 27 мая, заявив о готовности предоставить белорусским правоохранительным органам имеющуюся информацию и правовую помощь в расследовании дела в его отношении.