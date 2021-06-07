Ролик датируется 2015 годом, на нем засняты боевики «Азова», оказывающие Протасевичу первую помощь после ранения под поселком Широкое в Донбассе.
Как уточняется, у Протасевича тогда пострадала правая ключица, что часто бывает при неумелом обращении с мощной снайперской винтовкой.
«Когда приклад неплотно прилегает к плечу, зачастую после выстрела страдает именно ключица. Отсюда следует подтверждение версии его службы снайпером», — говорится в публикации.
Это подтверждает информацию о службе Протасевича снайпером, которую предоставили власти Луганской Народной Республики (ЛНР).
«Протасевич являлся снайпером и нередко практиковался в стрельбе по мирным жителям, а также медработникам и сотрудникам МЧС, прибывавшим к ним на помощь», — заявили на днях в Народной милиции ЛНР со ссылкой на данные разведки.
Генпрокуратура ЛНР завела уголовное дело против задержанного в Белоруссии Протасевича 27 мая, заявив о готовности предоставить белорусским правоохранительным органам имеющуюся информацию и правовую помощь в расследовании дела в его отношении.