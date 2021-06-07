По его информации, соответствующее заявление сделал представитель Министерства юстиции Нидерландов.
«Он получил данные разведки в США от нескольких официальных лиц, а также имел доступ к различным секретным и несекретным документам. Часть основных метаданных и данных исследований не была предоставлена ему для проверки», — отметили в министерстве.
Суд и родственники погибших просили США раскрыть основную информацию или предоставить доступ к спутниковым снимкам следственному судье, но Вашингтон отказался обеспечивать дальнейшее сотрудничество из соображений «защиты источников разведки».
До окончательного отказа гаагский суд дважды посылал США запрос о передаче снимков.
Отметим, на Западе политики и СМИ говорят о вине России в инциденте как о непреложной истине, вопреки тому, что судебный процесс еще не завершен.
В своих выводах различные западные расследователи опираются на материалы, предоставленные украинскими спецслужбами и блогерами, при этом вся информация российской стороны игнорируется.
Упоминаются и снимки с американских спутников, однако официальный Вашингтон отказывается предоставлять информацию, которая позволила бы сделать выводы об их подлинности.
Также перестал подниматься вопрос о том, почему киевский режим не закрыл небо над Донбассом для гражданской авиации вопреки тому, что там шли боевые действия.
Не говорится и о том, что только у украинской армии в регионе были зенитно-ракетные комплексы «Бук», ракетой одного из которых, как предполагается, и был сбит пассажирский авиалайнер.