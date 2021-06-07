Соединенные Штаты наотрез отказались предоставлять спутниковые снимки запуска ракеты «Бук» суду в Гааге, который рассматривает дело о катастрофе самолета MH17 в Донбассе, сообщило голландское издание De Stentor 7 июня

По его информации, соответствующее заявление сделал представитель Министерства юстиции Нидерландов.

«Он получил данные разведки в США от нескольких официальных лиц, а также имел доступ к различным секретным и несекретным документам. Часть основных метаданных и данных исследований не была предоставлена ​​ему для проверки», — отметили в министерстве.

«Доказательств не требуется»: прокуратура Нидерландов выгораживает Украину в деле MH17 © REUTERS, Robin van Lonkhuijsen/Pool

До окончательного отказа гаагский суд дважды посылал США запрос о передаче снимков.

Отметим, на Западе политики и СМИ говорят о вине России в инциденте как о непреложной истине, вопреки тому, что судебный процесс еще не завершен.

В своих выводах различные западные расследователи опираются на материалы, предоставленные украинскими спецслужбами и блогерами, при этом вся информация российской стороны игнорируется.

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Также перестал подниматься вопрос о том, почему киевский режим не закрыл небо над Донбассом для гражданской авиации вопреки тому, что там шли боевые действия.

Не говорится и о том, что только у украинской армии в регионе были зенитно-ракетные комплексы «Бук», ракетой одного из которых, как предполагается, и был сбит пассажирский авиалайнер.