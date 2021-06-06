В Средней Азии и на Кавказе относительно неплохо чувствуют себя только Казахстан и Азербайджан, но их к этому привели политики российской политической школы. Такое мнение выразил обозреватель МИА «Россия сегодня» Ростислав Ищенко в своей колонке для издания Украина.ру

Ростислав Ищенко: кто он © РИА Новости, Александр Натрускин / Перейти в фотобанк Нурсултан Назарбаев, и Гейдар Алиев на пике карьеры переросли национальные рамки и были политиками имперского центра, пояснил эксперт.

«Но благополучие этих государств именно относительное (на фоне соседей по региону), да и счастье переменчиво. Украина же, сепарировавшись от России, потеряла сам смысл, идею своего существования», — написал Ищенко.

По его мнению, кавказские и среднеазиатские республики, имеющие историю собственной государственности до вхождения в состав России и населённые не только не русскими, но даже не славянами, могут, хоть и не очень хорошо, жить самостоятельно — и то лишь до тех пор, пока им не угрожает сильный агрессор.

Между тем Россия живёт без обязательной идеологии, но её население в целом сохранило имперский дух, позволивший предкам создать самое крупное государство на планете, и идея евразийской империи цементирует российское государство, даёт цель его развитию, добавил политолог.