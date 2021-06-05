«В чем проблема империй» Им кажется, что они такие могущественные, что они могут позволить себе небольшие погрешности и ошибки — этих купим, этих напугаем, с этими договоримся», — сказал он.
Путин также отметил отметил, что в подобных случаях количество проблем постепенно нарастает и с наступает момент, «когда с ними уже не справиться».
«Соединенные Штаты уверенной поступью, уверенной походкой, твердым шагом идут прямо по пути Советского Союза», — подчеркнул глава государства, отметив, что и сам родился в СССР.
В 2021 году Петербургский международный экономический форум проходит 2-5 июня в очном формате.