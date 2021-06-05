Выстраивая отношения с другими государствами, США следуют по пути СССР. Об этом заявил президент России Владимир Путин 5 июня в ходе общения с главами международных информагентств в рамках ПМЭФ

«Дурная пропаганда». Путин высказался о критике «Северного потока - 2» © РИА Новости, Евгений Биятов / Перейти в фотобанк

Путин также отметил отметил, что в подобных случаях количество проблем постепенно нарастает и с наступает момент, «когда с ними уже не справиться».

«Соединенные Штаты уверенной поступью, уверенной походкой, твердым шагом идут прямо по пути Советского Союза», — подчеркнул глава государства, отметив, что и сам родился в СССР.

В 2021 году Петербургский международный экономический форум проходит 2-5 июня в очном формате.