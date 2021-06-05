США было бы выгодно отдать России все ближнее зарубежье вместе с Украиной, потому что навести в Украине порядок – это невыполнимая миссия ни для кого. Об этом рассказал политический обозреватель Армен Гаспарян в интервью изданию Украина.ру

Армен Гаспарян: США рассчитывают на встречу в стиле Рейган — Горбачев, но этого не будет © РИА Новости, Владимир Трефилов Владимир Зеленский заявил, что финансирование украинской армии станет невозможным после ввода в строй газопровода «Северный поток 2». Позднее президент России Владимир Путин заявил, что власти Украины должны направлять денежные средства на развитие экономики и улучшение жизни людей, а не на содержание армии.

Эксперт подчеркнул, что навести порядок на Украине современными демократическими методами сегодня нереально.

«И понятно, что если вы будете заниматься Украиной, то ни на что другое у вас никакого ресурса не будет. Ни одна страна это не потянет. Это же не Латвия и Эстония, где 1 миллион 200 тысяч населения, — можно было бы поднапрячься. А здесь 45 миллионов, разрушена социалка, уничтожена медицина, все в каком-то адовом состоянии. И вот вам говорят: вот вы хотели — нате, занимайтесь этим», — указал Гаспарн.

По его мнению, Украина превратилась в чемодан без ручки, который все хотят побыстрей куда-то сбагрить.

Даже история с «Северным потом — 2» очень показательна, когда сначала на Западе говорили о необходимости обеспечивать транзит газа через Украину, а чем дальше шло продвижение реализации «Северного потока», тем больше про Украину вообще никто не вспоминал, заключил собеседник издания.

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