Встреча президентов РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена могла бы стать началом серьезного переговорного процесса, но пока, судя по всему, Вашингтон не осознает серьезность этого мероприятия, считает политический обозреватель Армен Гаспарян

Николай Злобин: Мировой порядок сломался, а нового нет © РИА Новости, Нина Зотина Украина.ру.

- Армен, в последнем интервью изданию Украина.ру американо-российский политолог Николай Злобин сказал, что сегодня старый миропорядок, установленный по итогам Второй мировой войны, уже разрушен, а новый так и не установился. И, по его словам, два полюса старого миропорядка — Россия и США — это прекрасно осознают. Как вы считаете, есть ли основания полагать, что предстоящая встреча Путина и Байдена, инициированная последним, станет шагом в направлении установления нового мирового порядка?

— Полностью здесь солидарен с точкой зрения глубоко уважаемого мной Николая Васильевича, потому что, действительно, того, что имело базу на Нюрнбергском военном трибунале и на основании чего потом создавалась Организация Объединенных Наций, уже нет. Последовательно методично это здание разбирали — там остался только фундамент, и тот уже, по-моему, затоплен водой и лопнувшей канализацией. Потому что будь иначе, многих вещей, которые мы наблюдаем в медиапространстве, просто не было бы.

Я не стал бы полагать, что встреча Путина с Байденом сразу будет каким-то гигантским прорывным решением, потому что слишком много сегодня нерешенных вопросов между Вашингтоном и Москвой. Это не один какой-то вопрос, чтобы можно было легко его решить. Таких вопросов, к сожалению, накопилось много: это и проблемы национальной безопасности, доктрина Соединенных Штатов, у которых Китай и Россия — враги, суета вокруг «Северного потока», вездесущих русских хакеров, экспертов и так далее… В конце концов, та же самая Украина.

- Конечно, едва ли удастся приступить к решению этих проблем на первой встрече, но, возможно, следует ожидать последующие?

— Хорошо было бы, если встреча послужила бы началом серьезного, вдумчивого переговорного процесса, но, поскольку там участвуют Соединенные Штаты Америки, это вопрос очень спорный. Я пока не вижу по тем заявлениям и действиям Белого дома и Госдепартамента, что они готовы перезагружать свои взаимоотношения с Россией.

В любом случае переговоры — это очень хорошо. Будем смотреть, с какой повесткой придет Байден. Но у меня пока по этому поводу скептицизм очень большой.

- Рассматривают ли США Россию как равноправного геополитического игрока или целью этих переговоров является лишь удержание ее от сближения с Китаем?

— Одна из главных задач, которые сегодня стоят перед Вашингтоном, — это не допустить развития стратегических отношений между Китаем и Россией. Вокруг каждой из этих стран существует бесконечная возня, и если с каждой по отдельности страной ничего сделать не получается, то их союз станет кошмарным сном для Вашингтона. Здесь вполне может быть, что Соединенные Штаты могут предложить некий размен.

- На что?

Россия и США в преддверии встречи на высшем уровне © РИА Новости, Владимир Трефилов / Перейти в фотобанк

Потому что на самом деле это же чемодан без ручки, который все хотят побыстрей куда-то сбагрить. Даже история с «Северным потом – 2» очень показательна. Сначала все орали по поводу того, что надо при реализации не обидеть нищих духом громадян, а чем дальше шло продвижение реализации «Северного потока», тем больше про Украину вообще никто не вспоминал. Даже последние бодания по поводу того, ввести ли санкции против производителей, — там же Украина уже вообще не фигурирует никак. «Надо сделать, чтобы не допустить усиления российского присутствия в Европе», а начиналось-то все с Украины.

Это чемодан без ручки, который никому не нужен. Но надо же соблюсти некие формальности, попытаться сохранить лицо, попередвигать по фэншую куда-нибудь… Такой вариант я тоже допускаю, потому что в США сидят циники: они орали-орали о том, что [экс-президент Дональд] Трамп — русский агент, а позавчера стало известно, что главным финансистом кампании Байдена был главный лоббист «Северного потока – 2». И это вообще никого не смущает. Поэтому здесь возможны разнообразные варианты.

- Говоря об Украине, как думаете, останется ли она и впредь таким разменным чемоданчиком без ручки или станет самостоятельным игроком? По словам Злобина, сегодня как раз на арену выходят малые и средние страны, которые хотят играть гораздо большую роль в мировой политике. В числе первых — Украина. Какую роль она будет играть в новом миропорядке?

— Украина там все-таки не первая, потому что там есть «Вышеградская четверка» — Украине надо с ними пободаться. С Польшей, например. И это непросто, потому что, извините, не для того Польша 30 лет выстраивала себя как проводника политики Соединенных Штатов в Восточной Европе.

У меня вообще большие сомнения, что вот эти малые страны будут фигурировать в этом процессе по той лишь причине, что для этого должны какие-то тектонические сдвиги произойти. И давайте иметь в виду, что у любой системы есть запас инерции. Посмотрите на Украину — она уже семь лет прожигает наследие [экс-президента Виктора] Януковича, и тотального, всеобъемлющего краха нет. И уж тем более подобного рода запас прочности есть в Соединенных Штатах Америки. Есть Китай, есть Россия, в конце концов есть Великобритания и Германия. Поэтому я не думаю, что произойдут уже такие глобальные перемены.

Хотя кто мог подумать в ноябре 2019 года, что через полгода весь мир будет на самоизоляции? Таких не было. Поэтому здесь возможны, наверное, любые варианты. Будем наблюдать.

Путин подаст Байдену некомфортные сигналы в преддверии встречи в Женеве © REUTERS, Sputnik/Sergey Ilyin/Kremlin via REUTERS - Вы упомянули, что переговоры — это в любом случае хорошая идея. По мнению политолога Ростислава Ищенко, задача России и США на самом деле не добиваться договоренностей любой ценой, а как раз вести «переговоры ради переговоров», поскольку в период переговоров международная напряженность идет на спад. Считаете ли вы, что на нынешнем этапе этого достаточно?

— Да, конечно, сами по себе переговоры свидетельствуют о том, что все-таки здравый смысл еще не до конца покинул все вот эти удивительные головы. Проблема в другом. Проблема здесь, на мой взгляд, состоит в том, насколько большое значение придают этим переговорам США. Потому что у меня нет ощущения, что они действительно готовы к серьезному, внятному, нормальному функциональному диалогу. У меня вообще периодически возникает ощущение, что они рассчитывают на такую встречу а-ля [Рональд] Рейган — [Михаил] Горбачев, после которой перестройка понеслась вперед семимильными шагами, и через несколько лет СССР вообще не стало.

Потому что некоторые комментаторы CNN, когда проводят параллели, у меня возникает ощущение, что ждут именно такой медленной капитуляции. Но ее же не будет, потому что урок-то извлекли из прошлого.