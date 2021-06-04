В ведомстве ЛНР также опровергли заявление о том, что белорусский активист занимался в Донбассе исключительно журналистской деятельности.
«По данным наших источников из оперативно-тактической группировки ВСУ "Север", Протасевич являлся снайпером и нередко практиковался в стрельбе по мирным жителям», — сказал Филипоненко.
Представитель ведомства подчеркнул, что как раз через Протасевича проходил транзит людей, которые хотели заработать на войне в Донбассе, находясь на стороне украинских силовиков.
В ЛНР отметили, что трансфер, в который входило семидневное проживание, питание и три выхода со стрельбой на линию обороны составлял 5 тыс. долларов.
Ранее Генпрокуратора Луганской Народной Республики заявила о том, что попросила белорусские правоохранительные органы передать задержанного ранее в Минске активиста Протасевича, на что Белоруссия предложила следователям из ЛНР прибыть в Минск и допросить оппозиционера.
До этого, 23 мая, в Минске задержали Романа Протасевича, сооснователя и бывшего главного редактора признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала NEXTA.
Протасевич был на борту пассажирского самолета авиакомпании Ryanair, летевшего по маршруту Афины — Вильнюс. Когда лайнер пролетал над территорией Белоруссии, экипаж был вынужден совершить экстренную посадку в аэропорту Минска.