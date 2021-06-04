С 16 января вся сфера обслуживания Украины вслед за сферой образования перешла на украинский язык в полном соответствии с законом «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного». В сети начался флешмоб «Спаси продавца из мовного рабства, попроси обслуживать тебя на русском!», а народные депутаты инициируют принятие законопроекта, отменяющего штрафы для бизнеса за общение не на государственном языке.
Эксперт пояснил, что сближение с Россией рано или поздно произойдет, Украина все равно будет дружить с ней и торговать, но сейчас сложно сказать, в какой форме это случится и когда именно.
«Под каким это будет соусом, я не знаю. Порошенко что-то там говорил насчет холодного мира. Такое тоже возможно. Но без России нам не обойтись. И не потому, что я кремлебот, а потому, что есть естественные законы. Есть естественное право на свой язык и на то, чтобы не ссориться с соседями», — считает Быстряков.
Собеседник издания добавил, что «языковая» проблема нужна была не для пропаганды украинского языка, а для стравливания людей, отвлечения их от актуальных проблем вроде роста тарифов на услуги ЖКХ и общего понимания того, что страна движется в неправильном направлении.