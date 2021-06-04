России выгоден распад Украины, потому что в этом случае ей не придется иметь дело с западноукраинскими регионами с их идеологией. Об этом рассказал композитор и общественный деятель Владимир Быстряков в интервью изданию Украина.ру

Владимир Быстряков: кто он © rian.com.ua

Эксперт пояснил, что сближение с Россией рано или поздно произойдет, Украина все равно будет дружить с ней и торговать, но сейчас сложно сказать, в какой форме это случится и когда именно.

«Под каким это будет соусом, я не знаю. Порошенко что-то там говорил насчет холодного мира. Такое тоже возможно. Но без России нам не обойтись. И не потому, что я кремлебот, а потому, что есть естественные законы. Есть естественное право на свой язык и на то, чтобы не ссориться с соседями», — считает Быстряков.

Собеседник издания добавил, что «языковая» проблема нужна была не для пропаганды украинского языка, а для стравливания людей, отвлечения их от актуальных проблем вроде роста тарифов на услуги ЖКХ и общего понимания того, что страна движется в неправильном направлении.