Спикер Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков считает, что в президентском законопроекте об олигархах существует конфликт интересов, поэтому стоит создать специальный орган, который будет заниматься реестром олигархов. Он сказал об этом во время брифинга в парламенте 3 июня, трансляцию вел телеканал «Рада»

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Комментируя содержание проекта закона, Разумков отметил, что Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины является совещательным органом и ему не свойственна функция относить тех или иных граждан к тем или иным категориям.

«Поэтому, я думаю, стоило бы создать отдельный орган, который занимался бы такими вопросами. Возможно, по аналогии с теми комиссиями, которые занимаются отбором в НАБУ (Национальное антикоррупционное бюро — ред.), САП (Специализированную антикоррупционную прокуратуру — ред.), возможно, с привлечением иностранных экспертов», — сказал председатель Рады.

Кроме того, по его мнению, в Совбезе возникает конфликт интересов, поскольку и сам Разумков, и президент, и другие высокопоставленные чиновники входят в состав СНБО.

«И если мы говорим гипотетически, что есть какой-то председатель Верховной Рады, который как-то связан с олигархами, или любой другой чиновник — премьер-министр, министр — то вряд ли он будет поддерживать идею включения такого лица в вышеупомянутый список, и это будет откровенным конфликтом интересов при принятии того или иного решения, и тем более при рассмотрении таких вопросов», — пояснил Разумков.

Согласно законопроекту, олигархом в законе называется лицо, которое участвует в политической жизни, имеет значительное влияние на СМИ, а также является конечным бенефициарным владельцем (контроллером) субъекта хозяйствования «естественных монополий».

Стоимость активов олигарха должна превышать один миллион прожиточных минимумов, установленных для трудоспособных лиц на 1 января — 2,27 млрд гривен (5,7 млрд руб.).