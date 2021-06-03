Депутаты Верховной Рады отказались поддержать инициативу фракции «Батькивщина» отменить возможность продажи земли через электронные аукционы. Трансляцию заседания 3 июня вел телеканал «Рада»

Ультраправые и фермеры вышли на протест у Конституционного суда из-за рынка земли © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

За отмену продажи земельных участков через электронные аукционы в четверг с трибуны выступили шесть депутатов «Батькивщины». Лидер партии Юлия Тимошенко в это время была в Конституционном суде, который в этот день начал рассматривать ее обращение о запрете рынка земли.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский подписал законопроект, необходимый для завершения земельной реформы. Он позволяет передать земли за пределами населенных пунктов в коммунальную собственность.

Исключением являются земли, необходимые государству для выполнения его функций, на такие лоты наложен запрет на продажу. Закон вступит в силу 1 июля 2021 года.