Постановления «Батькивщины» не смогли набрать необходимое количество голосов, «за» проголосовали 80 парламентариев.
За отмену продажи земельных участков через электронные аукционы в четверг с трибуны выступили шесть депутатов «Батькивщины». Лидер партии Юлия Тимошенко в это время была в Конституционном суде, который в этот день начал рассматривать ее обращение о запрете рынка земли.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский подписал законопроект, необходимый для завершения земельной реформы. Он позволяет передать земли за пределами населенных пунктов в коммунальную собственность.
Исключением являются земли, необходимые государству для выполнения его функций, на такие лоты наложен запрет на продажу. Закон вступит в силу 1 июля 2021 года.